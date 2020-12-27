Московский клуб-ресторан «Balagan», принадлежащий известному ресторатору Татьяне Беркович, попал в список нарушителей антиковидных мер. Заведению грозит крупный штраф и приостановка работы на срок до 90 дней за проведение закрытой вечеринки после 23 часов.- В ходе ежедневных рейдов Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции было выявлено заведение «Balagan» по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие для своих. В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола,- рассказал журналистам главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.По его словам, за нарушение противокоронавирусных мер ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей либо закрытие на срок до 90 дней по решению суда. Если выяснится, что кто-то из посетителей или персонала заболел коронавирусом, то это будет расцениваться как причинение гражданам вреда здоровью. По этой статье предполагается уже более крупный штраф - до 1 миллиона рублей.Напомним, особый режим работы предприятий сферы досуга в столице был введен указом мэра Москвы Сергея Собянина в рамках борьбы с пандемией COVID-19. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.Для того, чтобы эффективно бороться с распространением коронавируса, в московских ресторанах, кафе и барах введена система чек-ин по QR-кодам. Клиенты и работники заведений при каждом посещении регистрируют мобильные телефоны и получают на свой номер QR-код. Система чек-ин позволяет оперативно предупреждать посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они незамедлительно сдали тест на коронавирус.Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) ежедневно проводят рейды, проверяя соблюдение коронавирусных мер в ресторанах Москвы. На днях очередной рейд закончился потасовкой: клиенты работавшего ночью заведения «Birds», расположенного на 84 этаже башни «Око» в Москва-Сити, подрались, покидая помещение, когда в него нагрянула проверка. Когда инспекторы стояли внизу, в спускающимся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла перепалка. Бойцы ОМОН, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся.Проверка еще одного заведения, нарушающего запрет на работу в ночное время, завершилась штурмом. Сотрудники полиции были вынуждена выломать дверь ресторана «Choice Moscow», расположенного на Лужнецкой набережной. Заведение было открыто и принимало посетителей после 23 часов. Работники ресторана всячески препятствовали рейду: они заблокировали дверь в заведение и не открывали. Сотрудникам полиции пришлось вскрыть ее при помощи спецсредств.