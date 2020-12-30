30 декабря московские водители ощутили на себе всю «прелесть» предновогодней суеты. Многие возвращаются с работы, кто-то спешит по магазинам за покупками. В итоге на дороге увеличивается трафик, и автомобилисты встают в пробках.Главный специалист ГКУ ЦОДД Иван Бадиков отметил, что ситуация на дороге осложняется гололедицей и ветром до 10 метров в секунду. Если нет желания стоять в заторах, то лучше воспользоваться городским транспортом или сесть за руль после 21:00.Автоэксперт Алексей Хресин соглашается, что «дурдом» на дорогах начинается после 20 декабря. В этом году ситуацию усугубил снегопад и нечищеные дороги. Помимо этого, в Москву едут жители других регионов, чтобы закупиться подарками.-Многие по инерции думают, что в Москве в магазинах выбор больше, хотя и в Туле и в Калуге есть все тоже самое. До тех пор, пока люди будут так рассуждать, предпраздничные пробки будут нашими спутниками, - говорит Алексей Хресин в беседе с телеканалом «360».Итак, что же делать, чтобы не застревать в предновогодних пробках?- Пользоваться общественным транспортом,- Делать покупки в интернет-магазинах,- Отправляться на закупку продуктов после 22:00, выбирать круглосуточные магазины.Ранее астролог Алена Орлова рассказала, каким будет год Быка и что нельзя ставить на стол. Встречать 2021-й она советует в чем-то ярком, сияющем, белом, серебряном, но ни в коем случае не в красном. Все, что связано с красными оттенками, раздражает быка, сообщает ОТР.