В столице с 14 января начнут работу еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19. Всего же общее число пунктов будет расширено до 100. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.- В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100, - написал Сергей Собянин.Мэр Москвы также отметил, что список категорий граждан, подлежащих вакцинации, продолжает расширяться. С 13 января в него добавляются сотрудники туристического и гостиничного бизнеса, научные работники, сотрудники сферы недвижимости и представители многих других профессий.- В среду, 13 января 2021 года, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря); управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, - сообщил Сергей Собянин.Столичный градоначальник рассказал о том, как вакцинация проходила в новогодние праздники. По его словам, в выходные дни врачам удалось привить гораздо больше жителей Москвы, чем раньше. Вакцинацию прошли самые уязвимые для болезни категории москвичей — ветераны и пенсионеры.- Накануне Нового года я просил вас не откладывать вакцинацию от Covid-19. Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря, - подчеркнул Сергей Собянин. - Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей. Но впереди еще много работы.Вакцинация на прививочных пунктах проводится ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.С 28 декабря 2020 года в список категорий москвичей, которым можно сделать прививку, были включены и люди старше 60 лет. Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пациентам старшего возраста. Как ранее рассказывал Сергей Собянин, он уже сделал прививку от коронавируса и убедился, что она работает.Напомним, масштабная кампания бесплатной вакцинации москвичей против COVID-19 стартовала в столице с 5 декабря. Первыми от коронавируса привили учителей, медиков и работников социальных учреждений – людей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем. Список профессиональных направлений постоянно расширяется. Сейчас записаться на бесплатную вакцинацию могут люди, работающие в сфере торговли и услуг, на транспорте, в промышленности, энергетике, в сфере ЖКХ, служащие МФЦ, работники культуры и спорта, сотрудники СМИ, пенсионеры и студенты старше 18 лет.