Минувшая ночь, с 11 на 12 января в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала нового года. Температура воздуха опустилась до минус 10,4 градусов. Это предварительная цифры, синоптики допускают, что показатели были чуть ниже. Это покажут данные со всех метеоточек региона.- В некоторых местах фиксировалось минус 9,5 градусов, где-то до минус 10,4. Эта ночь стала одной из самых холодных. В ночь на 10 декабря в регионе было зафиксировано минус 12,6 градуса, - комментирует РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Скорее всего, этот показатель будет побит. Синоптики прогнозируют, что в ночь со вторника, 12 января, на среду, 13 января, температура воздуха опустится до минус 12 градусов в Москве и до – 14 по Московской области. Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.Текущая неделя станет одной из самых холодных за последние годы. В некоторые дни температура воздуха будет опускаться до минус 16...-21 градуса. В регионе уже три года не было таких сильных морозов. Показатели на 6-7 градусов превышают климатическую норму, сообщает Подмосковье сегодня.