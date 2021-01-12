Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман предложил столичным властям открыть в театре пункт вакцинации от коронавируса. Вслед за Михайловским театром из Санкт-Петербурга сотрудники «Геликон-оперы» хотели бы предоставить свое помещение для того, чтобы как можно больше людей имели возможность сделать прививки.- Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19, - написал Дмитрий Бертман на своей странице Facebook.Худрук «Геликон-оперы» сообщил, что уже сделал прививку от СOVID-19, как и многие его коллеги. Поскольку зал театра в соответствии с правилами сейчас заполняется только на 25%, коллектив был бы рад, если бы у каждого, кто приходит на спектакль, была возможность пройти вакцинацию.- Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов, - пишет Дмитрий Бертман. - Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку. Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр.Ранее с инициативой открыть у них мобильный прививочный пункт для вакцинации от COVID-19 выступил худрук санкт-петербургского Михайловского театра Владимир Кехман. По его словам, в подобном пункте могли бы привиться все желающие, в том числе и сотрудники театра.Судя по опыту Европы, идея открывать прививочные пункты не только в больницах и поликлиниках вполне может прижиться и в России. В Великобритании, например, уже появились 7 пунктов массовой вакцинации от COVID-19. Пункты открылись на футбольных стадионах и ипподромах в крупнейших английских городах - Лондоне, Бристоле, Ньюкасле и Манчестере. Планируется, что прививку в них будут делать до нескольких тысяч человек в неделю. Обычно возле прививочных пунктов выстраиваются очереди из машин британцев, желающих поскорее пройти вакцинацию. Чтобы сделать инъекцию, им даже необязательно выходить из машины. Медики приходят на парковки и вводят им вакцину через опущенное окно автомобиля.Сеть мобильных центров вакцинации появилась и в немецкой столице. Шесть прививочных пунктов расположились в пустующих терминалах берлинских аэропортов Тегель и Темпельхоф, на велодроме в районе Панков, в 11-м выставочном павильоне, на мультифункциональном зале «Арена» в районе Трептов, а также на крытом ледовом стадионе. Помимо этих пунктов, в Берлине будут работать мобильные бригады. Они сделают прививки тем, что не в состоянии добраться до центров массовой вакцинации. Это жители домов престарелых, а также пациенты и персонал медицинских и социальных учреждений.А в Италии специальные павильоны, в которых можно будет сделать прививку, строят на главных площадях городов. В январе по всей стране возведут около 300 таких мобильных пунктов. Всего же, по планам, на Апеннинском полуострове появятся около 1500 пунктов вакцинации от COVID-19. К процессу строительства итальянца подошли креативно: автором проектов павильонов стал знаменитый архитектор Стефано Боэри. Павильоны будут выполнены в форме первоцветов, который в Италии провозглашены символом массовой вакцинации. Ее организаторы давже придумали лозунг: «Италия возрождается с цветком».