Коллектив Московского драматического театра имени Пушкина поддержал идею своих коллег из «Геликон-оперы» открыть в театральных помещениях пункты вакцинации от COVID-19. Об этом худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев написал на своей странице в Facebook.- Так хочется вернуться к нормальной жизни, перестать бояться за своих близких, за сотрудников, за зрителей. Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon, - рассказал Евгений Писарев.Первым с инициативой открыть у себя пункт вакцинации выступил Михайловский театр Санкт-Петербурга. Вслед за ним предоставить свои площади городу для этих целей предложил столичный театр «Геликон-опера». Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман рассказал в Facebook, что в таком мобильном прививочном пункте могли бы прививаться не только сотрудники театра, но и зрители. Пункт может работать не только в часы проведения спектаклей, но и целый день.- Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19, - написал Дмитрий Бертман.Худрук «Геликон-оперы» сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, и многие его коллеги так же собираются вакцинироваться. Сейчас залы театров в соответствии с санитарными требованиями заполняются только на 25% от общего количества мест. Поэтому столичные учреждения культуры заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей вакцинировались от коронавируса, и город поскорее вернулся к нормальной жизни.- Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку. Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр, - отметил Дмитрий Бертман.Опыт создания мобильных прививочных пунктов уже есть во многих странах Европы. Так, в Берлине открыто шесть таких пунктов в пустующих терминалах аэропортов Тегель и Темпельхоф, в выставочных павильонах и на стадионах. В Великобритании пункты вакцинации появились на стадионах и ипподромах в Лондоне, Бристоле, Ньюкасле и Манчестере. По прогнозам, в них смогут прививаться до нескольких тысяч британцев в неделю. В Италии мобильные пункты вакцинации будут размещаться на главных площадях городов. Только за январь будет построено 300 специальных павильонов, всего же в Италии появится более 1500 прививочных пунктов.