В ближайшую неделю в Московском регионе ожидается морозная погода. Местами возможен небольшой снег. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.«У нас сегодня вечером и в ночь на 14 января — облачно, снег, местами сильный, метель, снежные заносы… Температура в ночь ожидается -16…-14 °С, по области — до -18 °С местами. Днём завтра — -12…-10 °С, местами до -15 °С. На юге области до -5 °С, то есть с юга тепло, а по северо-востоку холод», — цитирует синоптика RT.Специалист добавил, что в выходные ожидается похолодание, ночные температуры могут опускаться до минус 25 градусов. В городе и в области также может пройти небольшой снег.Однако начиная с понедельника, сильные морозы начнут отступать, но в регионе все еще будет холодно.«Во вторник, на Крещение, у нас без осадков, ветер южный, слабый. В ночь температура, предварительно, -16…-11 °С, днём — -10…-5 °С», — добавил специалист.Напомним, ранее синоптики предупредили, что ан Старый Новый год в Москве ожидается сильная метель. В ночь на 14 января, в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, передает РИАМО.