Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.«Этот праздник появился 30 лет назад в знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны, - сказал губернатор. - Будни журналистов - это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию».Особенно Андрей Воробьёв отметил работу региональных СМИ, в частности - пишущих о жизни Московской области.«Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном. Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами. Желаю успехов и интересных профессиональных задач!»Напомним, в нынешнем году впервые будет вручена губернаторская премия для журналистов и блогеров, которые пишут или снимают Подмосковье - «Медиана». Прием заявок (участвуют материалы, вышедшие с января по ноябрь 2020 года) завершается 15 января. Премией будут награждены 15 человек.