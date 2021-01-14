Школьники с 1 по 11 классы с 18 января возвращаются в школы на очное обучение. Об этом Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте. Мэр столицы подписал указ, возобновляющий посещение занятий учащимися старших классов в образовательных учреждениях Москвы. Мэр также сообщил, что с понедельника школьникам будет разблокирован льготный проезд на общественном транспорте.- С понедельника, 18 января 2021 года учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте, - написал Сергей Собянин.По словам Собянина, принятое решение о возобновлении занятий далось столичным властям нелегко.- Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, - написал мэр столицы.Сергей Собянин подчеркнул, что в случае выявления хотя бы одного случая заболевания COVID-19 весь класс, как и в первом полугодии, будет отправлен на дистанционное обучение.Напомним, ограничительные меры для средних образовательных учреждений Москвы были введены еще осенью. С 19 октября 2020 года старшеклассники столицы проходили обучение на дому в дистанционном режиме. В онлайн-формате одновременно учились около полумиллиона московских школьников. На занятия в школы в это время ходили только ученики младших классов, с первого по пятый.Занятия в дистанционной форме пока продолжатся для студентов столичных вузов и колледжей. Из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации Сергей Собянин подписал указ о продлении всех ограничительных мер в столице до четверга 21 января. Московские вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы еще неделю будут проводить занятия в дистанционном режиме или оставаться на каникулах. По мнению врачей-эпидемиологов, именно неделя необходима для того, чтобы прояснилась ситуация с заболеваемостью в Москве. После этого столичные власти примут решение о смягчении ограничительных мер либо об их продлении на более длительный срок.Сергей Собянин попросил москвичей не откладывать с вакцинацией и как можно скорей сделать прививку от COVID-19. Это позволит быстрее сформировать у горожан коллективный иммунитет и вернуться к обычной жизни. С начала масштабной кампании по вакцинации в столице первыми привились московские медики и учителя – люди, находящиеся в группе риска. Прививать педагогов и врачей начали с 5 декабря. Список людей, которым разрешена вакцинация, постоянно расширяется. Так, с 28 декабря после соответствующего разрешения Минздрава РФ прививки от COVID-19 начали делать пожилым горожанам – людям старше 60 лет. А с 30 декабря на вакцинацию могут записаться столичные студенты старше 18 лет.В Москве с 14 января открылись 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Сейчас в столице на базе городских поликлиник действуют 90 прививочных пунктов. Всего их число планируется увеличить до 100.