Пункт вакцинации от COVID-19 может появиться на Красной площади. С инициативой разместить мобильный прививочный пункт в своем здании выступил ГУМ. Глава компании Bosco Михаил Куснирович разместил открытое письмо к столичным властям на сайте торгового центра.- Узнал о предложении уважаемого худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана открыть прямо в театре пункт вакцинации от коронавируса. Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать «браво». Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу, - написал Куснирович.По его словам, несмотря на падение покупательского потока из-за пандемии, в ГУМ каждый день приходит до 30 тысяч человек.- Думаю, что очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора. Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам, - отметил Куснирович. - Прошу считать эту публикацию официальным предложением департаменту здравоохранения Москвы.Напомним, ранее с инициативой открыть у себя пункт вакцинации выступил Михайловский театр Санкт-Петербурга. Вслед за петербуржцами столичный театр «Геликон-опера» обратился к московским властям с предложением разместить прививочный пункт в своем здании. Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман рассказал в Facebook, что в таком мобильном пункте вакцинации могли бы прививаться и сотрудники театра, и зрители. Пункт может работать не только в часы проведения спектаклей, но и целый день.- Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19, - написал Дмитрий Бертман.Эту идею поддержал и коллектив Московского драматического театра имени Пушкина. Худрук театра Евгений Писарев сообщил на своей странице в Facebook, что солидарен с инициативой коллег.- Так хочется вернуться к нормальной жизни, перестать бояться за своих близких, за сотрудников, за зрителей. Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon, - рассказал Евгений Писарев.В Москве с 14 января открылись 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Сейчас в столице на базе городских поликлиник действуют 90 прививочных пунктов. Всего их число планируется увеличить до 100. Сделать прививку могут горожане старше 18 лет без хронических заболеваний. Вакцинация на прививочных пунктах проводится ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике.Списки москвичей, которым показана вакцинация, постоянно расширяется. С 28 декабря 2020 года делать прививки разрешили людям старше 60 лет после того, как Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пациентам старшего возраста. А с 30 декабря записаться на прививку могут столичные студенты старше 18 лет.