Собянин отменил ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости COVID-19

Сергей Собянин рассказал об ограничениях, которые отменяют в Москве с 22 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 22 января отменяется несколько ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние дни снизилась, и ситуация внушает осторожный оптимизм. Поэтому столичные власти приняли решение снять несколько ограничений.

- Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря, - написал мэр Москвы. - Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысяч человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек.

В Москве проходит масштабная кампания по вакцинации, ее темпы растут день ото дня. Прививку от коронавируса сделали уже 220 тысяч жителей столицы. В этой ситуации, по словам Сергея Собянина, «мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения».

Так, с 22 января на учебу возвращаются студенты столичных колледжей. В Москве так же возобновляют работу учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы. Льготные карты учащихся для проезда на общественном транспорте будут разблокированы.

Студенты столичных вузов будут продолжать учиться в дистанционном формате до 6 февраля 2021 года. Это связано с тем, что именно до этой даты Минобрнауки РФ продлил дистант в федеральных вузах. Поэтому учащиеся вузов, подведомственных Правительству Москвы, продолжат учебу в онлайн-формате еще две недели.

- Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России, - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что с 22 января изменяется и формат работы учреждений культуры. Число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% от общего количества мест. Вновь возобновляют работу детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торгово-развлекательных центрах и другие аналогичные места. При этом количество присутствующих в них детей и взрослых не должно превышать 50% от общей вместимости помещений. Напомним, в связи с коронавирусом детские развлечения в столице осенью и зимой проводились только на открытом воздухе.

С 22 января в Москве открываются музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Снова разрешено проводить выставки, концерты, спортивные соревнования и другие зрелищные, культурно-досуговые и массовые физкультурные мероприятия при условии, что число их участников не превышает 50% от вместимости помещений, где проходят эти события.

Вместе с тем, сохраняются ограничения в работе заведений общепита – кафе, ресторанов, баров, а также ночных клубов, боулингов, кальянных и других аналогичных мест проведения досуга. Пока не отменяется и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Эта мера сохранится до тех пор, пока не наметятся существенные улучшения в эпидемиологической ситуации.

Москвичам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется соблюдать домашний режим. При этом если пенсионеры и пациенты-хроники сделают прививку от COVID-19, их социальные транспортные карты будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.