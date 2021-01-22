Барщевский: Создание угрозы массового заболевания людей уголовно наказуемо

Михаил Барщевский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Организация массовых мероприятий во время пандемии может привести к вспышке заболеваемости и тем самым повлечь за собой уголовную ответственность. По словам представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаила Барщевского, организаторы таких массовых акций могут быть привлечены по уголовной статье.

- Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них, - сообщил Михаил Барщевский в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Под массовыми мероприятиями заслуженный юрист России подразумевает в том числе и митинги. Барщевский посоветовал горожанам, желающим присоединиться к массовым акциям, выходить не на улицы, а на балконы домов.

- Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, - подчеркнул Барщевский.

Статья 236 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, в результате которых возникло массовое заболевание или отравление людей. В случае, если подобные действия повлекут за собой смерть человека по неосторожности, срок составит от трех до пяти лет. Если погибнут два или более человека - от пяти до семи лет.

Ранее МВД РФ официально предупредило: за призывы приходить на несанкционированные митинги 23 января, а так же участие в несогласованных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Призывы прийти в субботу на митинги активно распространяются в социальных сетях и в Интернете. В столичной полиции подчеркнули, что все попытки провести несогласованные акции, а также любые провокационные действия со стороны участников митингов будут расценены как угроза общественному порядку и станут немедленно пресекаться. Сотрудники полиции будут незамедлительно реагировать на нарушения порядка.

Как подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, у силовых структур есть законные основания привлечь к ответственности лиц, призывающих людей в соцсетях принять участие в несанкционированных мероприятиях.

- Уже на сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу, - сообщил Александр Горовой на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве. - Когда некоторые «квази-политики» через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, 10 статья 54 Федерального закона позволяют нам это делать.