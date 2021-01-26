В Москве задержали мужчину, стрелявшего по дворовым кошкам

Полиция задержала живодера Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за жестокое обращение с животными задержали мужчину. Живодер открыл стрельбу по бездомным кошкам, и в результате, убил одну. Об этом сообщили в городском ГУ МВД.

В полицию обратился очевидец.

«В Москве в территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло», - цитирует сообщение пресс-службы столичного главка МВД Москва 24.

Полиции ужалось задержать нарушителя. Им оказался 31-летний мужчина. Стражи порядка проверили его на причастность к другому аналогичному происшествию, когда стрельбу по уличным кошкам открыли на улице Гарибальди. Однако проверка показала, что к тому происшествию задержанный не причастен.

В настоящее время в отношении живодера заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».