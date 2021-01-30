Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

Примерно 40% людей, задержанных в Москве во время несанкционированного митинга 23 февраля, - приезжие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, для участия в незаконной акции многие приезжали в столицу из других населенных пунктов.

- Порядка 40% задержанных на незаконной акции 23 января в центре Москвы - приезжие, - рассказал источник издания.

Напомним, несанкционированные митинги прошли в столице в субботу, 23 января, в центре города. Основной площадкой сбора участников стала Пушкинская площадь. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, всего в незаконных акциях приняли участие около 4 тысяч человек. По итогам задержания правонарушителей Следственный комитет РФ приступил к расследованию 21 уголовного дела и начал шесть доследственных проверок о незаконных митингах в России.

За неделю в суды столицы поступили 1608 дел, рассматривающих административные правонарушения на незаконных митингах 23 января. Из них 41 дело было возбуждено по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Еще 1567 дел были возбуждены по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Напомним, накануне незаконной акции 23 января митингов московские власти, полиция и прокуратура призывали горожан не принимать участие в несогласованных мероприятиях, а также неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о необходимости соблюдать порядок на улицах города и не нарушать закон.

Представители МВД РФ заявили, что каждый случай нарушения порядка и провокационных действий в адрес сотрудников полиции во время незаконных акций будет расследован. В свою очередь, Генеральная прокуратура РФ выступила с требованием блокировать в социальных сетях призывы собраться на несогласованные митинги. В ведомстве особо подчеркнули, что предупреждают как физических, так и юридических лиц об ответственности за распространение приглашений участвовать в митингах. Подобные призывы являются административным правонарушением и могут быть наказаны соответствующими мерами вплоть до административного ареста.

- Особо хотим отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовывать состав преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151-2 УК РФ. Таким образом, лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности, - сообщалось в заявлении пресс-службы ведомства.