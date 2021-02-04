«Это поможет бизнесу разобраться»: В Москве выпустили сборник антиковидных инструкций для предпринимателей

В Москве выпустили сборник для предпринимателей, который помогает правильно разобраться в различных антикоронавирусных инструкций. Этот документ «Антивирусный пакет» был разработан Штабом по защите бизнеса в городе Москве в тесном сотрудничестве со столичными предпринимателями, работающими в самых разных сферах - от общепита до индустрии красоты.

- В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований, - отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Сборник поможет бизнесу разобраться и, при необходимости, юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве.

- Предприниматель сегодня не в силах разобраться в многочисленных нормативных актах, - дополняет общественный уполномоченный Москвы по ресторанному бизнесу Сергей Миронов. - Он банально не понимает, где он прав, а где - виноват и (как правило) узнает о нарушении только тогда, когда на него составляется протокол. Антивирусный пакет поможет упорядочить все нормативные акты и, по сути, создаст чёткую инструкцию для бизнеса.

Сообщается, что также сборник инструкций плотно прорабатывали со специалистами органов контроля и надзора - документ написан в соответствиями с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора, указами Мэра Москвы, приказами и распоряжениями различных Московский профильных ведомств.

НАША СПРАВКА

- Штаб по защите бизнеса действует с 2012 года.

- Это подведомственная организация Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

- Сегодня в Штаб по защите бизнеса входят сотрудники 16 столичных органов исполнительной власти, а также 7 территориальных отделений федеральных органов власти: ФАС, ФНМ, Росреестра, МВД, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора.