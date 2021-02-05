В Москве за сутки сугробы выросли до 35 сантиметров

За сутки в Москве выпало около 5 мм снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки снежный покров в Москве вырос на 3-4 сантиметра. Теперь сугробы столичном регионе местами достигают 35-40 сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

В настоящее время в некоторых районах города снег продолжает идти.

«Погода (в пятницу – ред.) обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона. Будут прорываться лишь отдельные массивы снеговых облаков и более студеный воздух с температурным фоном на 5-6 градусов ниже климатической нормы», - цитирует слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИАМО.

В течение дня в регионе ожидается переменная облачность, временами может пройти снег. В городе будет от девяти до двенадцати градусов мороза, а по области до минус 13, передает Москва 24.

К вечеру морозы усилится, а атмосферное давление вырастет и составит 742 миллиметра ртутного столба.