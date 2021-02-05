В Подмосковье полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию

Полиция задержала организатора нарколаборатории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции обнаружили подпольную нарколабораторию в подмосковном Чехове. Нарушители оборудовали теплицу с запрещенными растениями в доме сельского поселения Баранцевское. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«При обследовании помещения и прилегающего участка обнаружены 100 кустов растений, которые содержат наркотическое средство - канабис (марихуану) массой около одного килограмма», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет издание «Подмосковье сегодня».

В результате, полиция задержала предполагаемого организатора лаборатории. Им оказался сорокачетырехлетний москвич. Позже в ходе обысков у него дома были обнаружены еще сто двадцать кустов конопли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обнаруженная лаборатория была ликвидирована стражами порядка, растения из нее изъяты. Задержанного мужчину полиция отпустила под подписку о невыезде.