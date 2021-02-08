Москвичей предупредили о 30-градусных морозах Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильных морозах. 9 и 10 февраля синоптики прогнозируют, что температура воздуха опустится до – 30 градусов. Эти дни станут самыми холодными в феврале.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уже призвало водителей пересесть с автомобилей на общественный транспорт.

Во-первых, чтобы избежать заторов на дорогах. А во-вторых, это позволит сберечь свое авто.

Эксперты напомнили, что низкие температуры отрицательно влияют на подвеску и тормозную систему. Пятидесятикилометровая поездка при температуре -30 градусов износит автомобиль также, как 500 километров пути в летнее время.

Если без личного транспорта не обойтись, то первые километры пути лучше ехать медленно, а трогаться с места и разгоняться плавно.

Особое внимание стоит обратить на тормоза. В мороз тормозные диски и колодки могут обледенеть, так что первое время стоит тормозить заранее, сообщает телеканал «360».

Помимо морозов, жителей столицы ждет сильный снегопад. С 12 февраля ожидается метель, выпадет до 40% от месячной нормы осадков.

Дорожные условия будут крайне неблагоприятными и поэтому все службы переведены в режим повышенной готовности.

Тем временем, в 42 округах Московской области в связи с морозами начали работать почти 130 мобильных точек с чаем на автобусных остановках. Чай раздают пассажирам бесплатно. а перевозчики увеличили число рейсов, чтобы люди не мерзли в ожидании, пишет газета "Известия".