В Москве в 2020 году более 1,5 тысяч предпринимателей протестировало свои бизнес-идеи через «Онлайн-Акселератор МБМ»

В Москве подвели итоги работы «Онлайн-Акселератор МБМ» в течение 2020 года. МБМ - ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. А «Онлайн-Акселератор» - масштабная программа, через которую начинающие предприниматели тестируют свои бизнес-идеи (в этом помогают опытные бизнесмены-практики) и ведут поиск инвесторов. При этом для участников все это абсолютно бесплатно.

- В прошлом году в «Онлайн-Акселераторе МБМ» приняли участие 1443 человека, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - По итогам первых четырех потоков программы 14 проектов из различных сфер бизнеса получили инвестиционные предложения.

Участникам «Онлайн-Акселератора МБМ» предлагают 7 различных образовательных модулей по разным направлениям - можно с помощью экспертов доработать свою бизнес-идею, получить полезные знания о том, как собрать грамотную команду, найти покупателей своих товаров или услуг. Общая длительность обучения зависит от того, на какой стадии развития проект находится на текущий момент.

Кстати, предприниматели, которые по ходу свой учебы в «Онлайн-Акселераторе МБМ» проявят себя лучше всего, набрав наибольшее число баллов, имеют возможность презентовать свой проект инвесторам. В 2020 году те проявили предметный интерес сразу к нескольким проектам. В их числе - соцсеть для любителей чтения, игровой стриминг-сервис, магазин, торгующий в розницу восточными товарами, языковая школа и др.

Предприниматель Лев Лучко прокачал через акселератор свою языковую школу Deutsch aktiv.

- По итогам обучения я стал победителем своего потока и провел переговоры с венчурным инвестором, - говорит молодой человек. - В планах на будущее - повысить узнаваемость и охват бренда, создать узкопрофильные курсы, разработать мобильное приложение и онлайн-платформу по изучению немецкого языка, и, конечно, выйти на международный рынок.

Основатель стартапа Rebrandy Consulting (компания тестирует безопасность сайтов и информационных систем) Алексей Томилов отмечает, что получил инвестиционное предложение сразу после финала.

- Наша команда рада такому результату, и мы продолжаем расти, взаимодействуя как со средним, так и крупным бизнесом.

В начале 2021 года стартовал пятый поток «Онлайн-Акселератора МБМ» - в нем участвуют 70 начинающих предпринимателей. Зарегистрироваться на него можно до 19 марта на сайте mbm.mos (см. раздел «Онлайн-Акселератор МБМ»).