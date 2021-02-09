Станцию Камушки в Москве интегрируют с метро, МЦК И МЦД

Станцию Камушки интегрируют с метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожную станцию Камушки соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями интегрируют с метро, МЦК и МЖД. Сама станция расположится на эстакаде высотой 13,5 метров.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал проект четырехкилометровой железной дороги на такой высоте уникальным. На участке расположатся сразу три станции: Кутузовская, Камушки, Поклонная гора. Позже здесь планируется построить еще одну – Ермакова роща.

«Двухкилометровая эстакада проходит над ТТК. Ее высота достигает 30 метров. На строящейся ветке завершается возведение моста через Москву-реку, который полностью повторяет конструкции Дорогомиловского моста», — цитирует Бочкарева РИАМО.

Платформы станции Камушки расположатся на эстакаде и будут интегрированы со станциями метро, Московского центрального кольца и платформой Тестовская МЦД-1. На станции будут установлены эскалаторы и пандусы для маломобильных пассажиров. Строительные работы планируется завершить в 2022 году, передает Москва 24.