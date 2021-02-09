В Москве запущена новая серия образовательных мероприятий для самозанятых

Число москвичей, которые работают как самозанятые, постепенно увеличивается. Сегодня это важная часть столичной экономики и инфраструктуры - статус самозанятых сегодня имеют почти полмиллиона человек. Один из самых важных вопросов для людей, задействованных в этом секторе, - налогообложение. Чтобы помочь предприимчивым горожанам разобраться в этом, городские власти в феврале запускают серию различных образовательных (и что немаловажно - бесплатных) мероприятий для самозанятых. Это и первый масштабный онлайн-форум, и специальные курсы. Все это организовывает ГБУ «Малый бизнес Москвы» - организация, подведомственная столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

- По состоянию на начало января в Москве зарегистрировано 479 тысяч самозанятых граждан, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Согласно опросу, проведенному «Малым бизнесом Москвы», более 42% этой категории клиентов учреждения считают важной мерой поддержки образовательные программы.

Серия учебных мероприятий стартует 10 февраля с онлайн-форума «Самозанятые 2021». Зарегистрироваться на него можно в соответствующем разделе на сайте МБМ.

В рамках форума пройдут несколько сессий с экспертами, представителями Департамента предпринимательства, на которых будет обсуждаться, какие преимущества дает работа на самого себя, как правильнее всего перейти в бизнес из фриланса или работы по найму, какие возможности имеют самозанятые, как они могут участвовать в госзакупках и на какие меры поддержки имеют право.

А с 11 февраля начнется серия онлайн-курсов «Самозанятые - инструкция к применению». В формате вебинаров с участниками подробно разберут систему налогообложения для самозанятых, расскажут, как пользоваться официальным приложением ФНС России «Мой налог», как готовить документы для партнеров и автоматизировать свой учет.

Кроме того, уже с 11 февраля предпринимателей ждет серия Программа состоит из трех вебинаров, слушатели которых узнают о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, что такое налог на профессиональный доход, как работать с и оплачивать страховые взносы на НПД, а также о том, как готовить документы для компаний-заказчиков и автоматизировать учет.

Регистрация на вебинары также осуществляется через сайт ГБУ «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru.