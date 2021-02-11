Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Сергей Собянин опубликовал видеоролик, рассказывающий о цифровых технологиях, помогающих бороться с ковидом. Фото: кадр видео.

Сергей Собянин опубликовал в блоге на сайте мэра Москвы видеоролик, рассказывающий о цифровых технологиях, помогающих бороться с пандемией коронавируса.

- Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19, - написал Сергей Собянин, отметив, что новые технологии помогли спасти тысячи жизней.

В ролике рассказывается, что пандемия коронавируса стала вызовом для всей страны, поэтому системе здравоохранения Москвы пришлось научиться работать по-новому, быстрее реагировать на вызовы, стимулировать городские больницы в поиске и принятии решений.

- Все это потребовало абсолютно новых, нестандартных и быстро подстраивающихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи, - говорится в видео.

Еще до пандемии новые цифровые технологии были внедрены в самые разные сферы городской жизни. Это помогло в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, позволяющую индивидуально вести каждого пациента. В ее основе - лабораторный сервис, в который вошли и городские, и частные медучреждения. Благодаря такой платформе у города появилась единая база данных пациентов с диагностированным COVID-19. Вся информация в нее заносятся в цифровом формате. Еще один элемент платформы - единый цифровой регистр заболевших. Он позволяет персонифицировано учитывать, вести и лечить пациентов.

Все ковидные госпитали столицы также работают в цифровом формате, благодаря чему врачам не нужно отвлекаться на заполнение бумажных документов. Больные с коронавирусом, которым по показаниям не требуется госпитализация, проходят лечение на дому. Врачи, приезжающие к таким пациентам, заносят все данные в систему с помощью планшетов. Использование цифровых технологий помогло снизить нагрузку на медиков и сэкономить их время. Кроме того, цифровизация гарантировала прозрачность всех действий и свела риски к минимуму.

В сюжете показан общегородской административный центр сопровождения и мониторинга заболевших: он появился в Москве в разгар пандемии специально для того, чтобы помогать пациентам с COVID-19. В столице были созданы система эпидрасследования, устанавливающая случаи нарушения карантина, и системах контроля за соблюдением ограничительных мероприятий. Социальная помощь для москвичей, например, пожилых людей и инвалидов, тоже была организована по новым технологиям.

По новым технология была также организована и социальная помощь москвичам. Процесс вакцинации в Москве тоже осуществляется в цифровом формате, который был отработан ранее на других вакцинациях. Персонифицированный учет позволяет обеспечить особый контроль за вакцинированными, учитывать иммунный статус пациента при оказании помощи. Все этапы вакцинации автоматизированы.

Напомним, столичные пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике. Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после проведенного теста на антитела и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через 21 день после первой прививки. Масштабная бесплатная вакцинация стартовала в Москве с 5 декабря.