Число вакансий в московской службе занятости выросло на 30 тысяч за две недели

В Москве число вакансий да две недели выросло почти на 30 тысяч Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние две недели число вакансий в московской службе занятости увеличилось почти на 30 тысяч. Об этом рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак. Он добавил, что на сегодняшний день служба может предложить москвичам почти 300 тысяч вакансий.

«Нам удалось расширить базу вакансий до 290 тысяч, только за последние две недели она увеличилась на 30 тысяч вакансий», - цитирует Стружака РИАМО.

Глава департамента напомнил, что в прошлом году в Москве были трудоустроены порядка 185 тысяч человек. Это число стало рекордным для столицы.

С начала 2021 года служба занятости помогла найти работу 10 тысячам местных жителей. Отмечается, что в настоящее время в Москве большим спросом пользуются сотрудники индустрии красоты и сферы гостеприимства.

Также отмечается, что в последние месяцы в столице набирает популярность самозанятость. В период пандемии к декабрю 2020 года этот статус в городе оформили порядка 400 тысяч человек. Таким образом, число самозанятых за год увеличилось на 70%, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.