В экспертный совет по креативным индустриям при Правительстве Москвы вошли 52 человека

В Москве приступил к работе Экспертный совет Агентства креативных индустрий (АКИ). 10 февраля прошло первое очное заседание нового консультационного органа, работающего при столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

В экспертный совет вошли 52 человека, представляющих различные креативные направления бизнеса. В их числе - директор Universal University Екатерина Черкес-заде, общественный уполномоченный по культуре в городе Москве Мария Ольшанская, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор Архитектурной школы МАРШ Никита Токарев и многие другие.

- Москва всегда шла по пути создания инфраструктуры для разных отраслей, в том числе для творческих, - отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Созданное на базе Агентства креативных индустрий сообщество будет объединять как уже существующих представителей этой сферы, так и молодые таланты, и подпитывать индустрию.

На первом заседании члены экспертного совета выбрали президента. Большинство собравшихся поддержали кандидатуру Софьи Троценко, основательницы Центра современного искусства «Винзавод», которая в настоящий момент также является зампредседателя комиссии Общественной палаты по культуре и культурно-историческому наследию.

- Москва первая системно подошла к вопросу поддержки креативных индустрий и, я надеюсь, что Агентство сыграет ключевую роль в реализации запланированных программ, - сказала Софья Троценко. - Экспертному совету предстоит много работы по разработке предложений, а Агентству - по внедрению и реализации. Экспертный совет в его нынешнем составе, станет действующим органом и будет предлагать максимально функциональные решения для стратегии развития креативных индустрий столицы.

Вице-президентом нового органа был выбран президент Союза Дизайнеров России, академика Национальной Академии Дизайна Виталий Ставицкий.

Отметим, что АКИ начало работу в июне 2020 года, одна из его главных задач - продвижение московских компаний из креативных индустрий на территории России и за границей. В конце минувшего года также было принято решение о создании экспертного совета при агентстве, который в сотрудничестве с городскими властями будут формировать стратегию для развития креативных направлений бизнеса в Москве.