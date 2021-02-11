В Москве камеры поймали более 200 водителей, разговаривающих по телефону за рулем Фото: Иван МАКЕЕВ

Разговаривать по мобильному телефону за рулем – не только опасно, но и наказуемо. В Москве камеры запечатлели 200 подобных нарушений. Водители во время управления транспортным средством беседовали по телефону и теперь будут платить штраф.

Камеры, фиксирующие подобные нарушения, работают на столичных дорогах всего два месяца. За это время уже накопилось немало штрафов.

Замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов отметил, что в Москве работает восемь подобных комплексов, но называть места их расположения не стал.

После того, как камера зафиксировала нарушителя, информацию о нем направляют в ГИБДД и дальнейшее решение принимаю стражи порядка. По каждому случаю проводится индивидуальная проверка.

Если водителя признают виноватым, то ему выписывают штраф в размере 1500 рублей, сообщает «Российская газета».

Кстати, только в январе в Москве было зафиксировано четыре тысячи непристегнутых водителей. Вычислить их помогла нейросеть, которая анализирует данные с тех же 8 комплексов фотовидеофиксации.