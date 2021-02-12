В Общественной палате Москвы обсудят установку памятника на Лубянской площади

Сейчас памятник Дзержинскому стоит в парке "Музеон". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественная палата Москвы обсудит установку памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, сообщил заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов. За возвращение монумента на его историческое место выступают российские писатели и блогеры.

- Во вторник, 16 февраля, собираю, в том числе и по этому вопросу, комиссию Общественной палаты, потому что это все-таки центр Москвы, - рассказал Алексей Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». - Мы пригласили туда главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, руководителя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игоря Воскресенского поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию.

По словам зампреда Общественной палаты города, следует обсудить все «за» и «против». Кроме того, необходимо учитывать мнение москвичей по этому вопросу.

С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы ранее обратились известные писатели и блогеры. Свои подписи под открытым обращением поставили Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. В обращении говорится, что памятник «успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы», и что его возвращение на «исторически обусловленное место установки» не подменяет установленный на той же площади в память о жертвах политических репрессий Соловецкий камень, «а напротив, дополняет его».

С предложением вновь установить памятник главному чекисту на Лубянке выступили и представители «Офицеров России». Руководство общественной организации считает перенос памятника в 1991 году незаконным и призывает вернуть его на историческое место. Сейчас монумент стоит в парке «Музеон» рядом со статуей Иосифа Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Напомним, в 1926 году, после смерти председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Лубянская площадь Москвы решением президиума Моссовета была переименована в площадь Дзержинского. В 1934 году здесь началось строительство станции метрополитена. После открытия станции с площади убрали стоявший на ней с XIX века фонтан итальянского архитектора Джузеппе Витали и организовали круговое движение. Вместо фонтана была разбита большая клумба, в центре которой затем был установлен памятник Феликсу Дзержинскому.

Идея создать монумент в память о главном чекисте СССР появилась перед Великой Отечественной войной. В 1940 году был объявлен конкурс на лучший проект памятника Дзержинскому. В творческом состязании участвовали лучшие скульпторы того времени, в том числе автор монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. В итоге победил проект Сарры Лебедевой, автора прижизненного скульптурного портрета Дзержинского. Однако планам помешала война. И даже после победы проект Лебедевой так и не был реализован. Памятник главе ВЧК в итоге изваял скульптор Евгений Вучетич. Архитектором памятника стал Григорий Захаров (по другим данным - Сергей Сперанский). Памятник торжественно установили на Лубянской площади и открыли в декабре 1958 года.

В августе 1991 года, после неудачной попытки захвата власти ГКЧП разгоряченная толпа попыталась снести монумент. Чтобы сохранить памятник от разрушения, депутаты Моссовета приняли срочно решение аккуратно демонтировать его с помощью крана. В октябре того же года монумент отправился на хранение в «Музеон».

Попытки вернуть памятник на его историческое место предпринимались неоднократно. Впервые об этом заговорил в 2002 году мэр столицы Юрий Лужков. А в 2015 году партия КПРФ и сторонники ее лидера Геннадия Зюганова удалось собрать более 150 тысяч подписей под предложением вновь установить монумент на Лубянке.