Несколько выходов со станции метро «Щукинская» закроют с 13 февраля

На станции "Щукинская" на месяц закрою несколько выходов Фото: Андрей АБРАМОВ

Три выхода со станции метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии закроют на месяц. Вестибюли не будут работать с 13 февраля по 14 марта 2021 года.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что первый и третий выходы будут полностью закрыты из-з ремонтных работ. А выход номер два будет работать по будням, чтобы люди могли с удобством пользоваться станцией в рабочие дни, но будет закрываться в выходные и праздничные дни.

«В эти дни весь северный вестибюль станет недоступен. Для входа и выхода можно воспользоваться четвертым выходом южного вестибюля», - цитирует сообщение Дептранса Москва 24.

В департаменте также добавили, что за этот месяц рабочие смогут обновить лестницы на станции, заменить покрытие пола, облицовку стен и отреставрировать потолок. Также на станции планируется заменить инженерные системы и оборудовать новые торговые точки, пишет РИАМО.