Минтранс Подмосковья назвал улицы с заторами из-за застрявших фур Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили водителей, что движение по самым оживленным шоссе 14 февраля в вечернее время затруднено.

Из-за снегопада на дорогах появились заторы, сразу по нескольким направлениям фиксируются большие пробки. Иногда причиной становятся аварии и застрявшие большегрузы.

Список дорог, где движение затруднено 14 февраля:

Володарского шоссе в границах от поселка Орлово до пересечения с Каширским шоссе, Село Ям,

Симферопольское шоссе в сторону Москвы,

Расторгуевское шоссе,

Носовихинское шоссе,

Звенигородское шоссе,

Октябрьский проспект в Люберцах,

Косинское шоссе,

Новомилетское шоссе в Балашихе.

Тем, кто планирует поездку в вечернее время, рекомендуют отправиться по делам чуть позже. Из-за заторов дорожные службы не могут полноценно выполнить уборку дорог от снега, отметили в Минтрансе региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что работы продолжаются и поблагодарил жителей, которые помогают справляться с последствиями непогоды, сообщает телеканал «360».

Столь сильных снегопадов больше не ожидается, тем не менее, синоптики обещают мороз и легкий снег всю следующую рабочую неделю.

В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -19…-24 °С, а днем до -12… -17 градусов, сообщает RT.