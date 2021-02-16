Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей

Центр детской гематологии и онкологии появился в Морозовской больнице в 2014 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Собянин распорядился выделить гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Мэр столицы подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

- В 2021 году известные детские больницы Москвы - Морозовская ДГКБ и НПЦ имени Войно-Ясенецкого - получат более 460 млн руб. на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей, - говорится в сообщении.

Центр детской гематологии и онкологии появился в Морозовской больнице в 2014 году. Его врачи специализируются на лечении различных видов онкозаболеваний у юных пациентов, используя новейшие методики, в том числе трансплантацию. В больнице работает единственное в городе отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

- Также отделение проводит молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. Современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей позволяют контролировать развитие злокачественных новообразований и наиболее точно подбирать препараты таргетной терапии, - сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Каждый год медицинскую помощь в Морозовской больнице получают более 400 детей и подростков, борющихся с онкологическими заболеваниями. Всего же с момента создания онкоцентра лечение здесь прошли более 2,3 тысячи юных пациентов. По словам специалистов больницы, в большинстве случаев болезнь удается победить. Статистика выживаемости детей с онкозаболеваниями сопоставима с показателями ведущих детских клиник развитых стран, а по некоторым параметрам и превышает их. С 2018 года хирурги Морозовской больницы провели 109 операций по трансплантации костного мозга. Здесь организована самая современная помощь по методикам лечения, разработанным ведущими онкоцентрами России, Европы и Америки. Врачи и медсестры центра прошли стажировку в клиниках Германии и США.

Новейшие технологии применяются и в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого. В онкоотделениях центра врачи используют инновационные хирургические методики, некоторые из которых были применены впервые не только в России, но и в мире. Средства, выделенные из бюджета города, позволят медикам продолжить свои исследования.

- Выделение грантов позволит продолжить проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии, - отметили в пресс-службе.