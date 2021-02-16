Момент взрыва на заправке в Москве попал на видео Фото: Архив "КП"

Момент взрыва емкостей с топливом на автозаправочной станции попал на видео. ЧП произошло в Новой Москве.

Огонь вспыхнул в бытовках на улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген. Пламя перекинулось на резервуары с топливом, которые находились на территории АЗС.

Спустя несколько минут прогремел взрыв. Именно его записали камеры наружного видеонаблюдения.

В Главном Управлении МЧС по Москве подтвердили факт возгорания и отметили, что справиться с огнем удалось справиться.

Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Чтобы никто из окружающих не пострадал, была проведена эвакуация в радиусе 500 метров.

Пока сведений о пострадавших не поступало, сообщает Пятый канал.

Предварительная проверка показала, что АСЗ работала незаконно. Это не первое возгорание на территории, два года назад здесь тоже произошел пожар.