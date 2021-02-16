Более 200 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье от коронавирса привились более 200 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области более 200 тысяч местных жителей приняли участие в вакцинации от короанавируса. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. В ведомстве добавили, что число желающих сделать прививку только растет.

«Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19», - цитирует главу ведомства Светлану Стригунову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавила, что пройти вакцинацию в регионе можно не только в поликлиниках. Прививочные пункты работают также в крупных торговых центрах региона, а на улице доступные передвижные комплексы.

Записаться на прививку можно через поликлинику, МФЦ, на сайте госууслуг, а также по единому номеру 122. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, передает РИАМО.