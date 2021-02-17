Спецпроект о ЦКАД запущен в Подмосковье

В Подмосковье запустили спецпроект о строящейся кольцевой автодороге Фото: REUTERS

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило спецпроект о Центральной кольцевой автодороге - масштабном транспортном проекте Московского региона.

ЦКАД - это магистраль протяженностью 336 километров, которая проходит на расстоянии 50 километров от МКАД. Основная задача новой кольцевой дороги – разгрузить МКАД и дорожную сеть Подмосковья. Кроме того, ожидается, что новая трасса объединит основные вылетные магистрали и заберет на себя поток транзитного транспорта.

Новый спецпроект РИАМО рассказывает о каждом пусковом комплексе ЦКАД: через какие города будет проходить дорога, и какие магистрали она соединит. Также агентство приводит общую схему кольца и подробные схемы каждого отдельного участка с развязками, близлежащими населенными пунктами и трассами.

Также спецпроект расскажет, какие участки дороги являются платными и с какой скоростью можно ехать по кольцу.

Подробнее о проекте можно узнать на его официальной странице.