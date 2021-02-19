Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Число самозанятых в столице превысило полмиллиона»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Фотосессия в центре столицы, торт на свадьбу, ремонт квартиры, личный водитель и другие подобные услуги предлагают сегодня частные мастера. Тех, кто выбирает работу не по найму, становится все больше. В Москве число самозанятых на 1 февраля 2021 года достигло 504,6 тысячи человек. Цифра выросла в 2,4 раза по сравнению с той же датой прошлого года. В столице зарегистрированы почти 30% от общего числа российских самозанятых. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Популярность специального налогового режима для самозанятых продолжает расти среди москвичей, - сказал заммэра. - Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го».

Как отмечают столичные власти, статус самозанятого стал одним из наиболее удобных налоговых режимов для людей, которые желают работать не по найму и при этом получать легальный доход, работать с заказчиками по официальным договорам, платить налоги и иметь возможность подтверждать доход для получения кредита или виз. Во время пандемии и ограничений среди самозанятых появилось больше представителей профессий, оказывающих услуги в том числе дистанционно. Среди них - копирайтеры, специалисты по IT-технологиям, рекламе и маркетингу, юридические консультанты, бухгалтеры.

«Наряду с постоянным увеличением численности самозанятых в Москве, растут и их доходы, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Средний размер чека на 1 февраля составил 1943 рубля, увеличившись на 34 процента по сравнению с той же датой предыдущего года».

Напомним, с лета 2020 года у самозанятых появилась возможность участвовать в госзакупках на портале поставщиков. Указав в личном кабинете категорию «самозанятый гражданин», предприниматели могут проводить сделки, участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по сниженной ставке – 4 или 6% и могут выступать исполнителями госзаказов.