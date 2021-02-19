Синоптик предупредила москвичей о новом «периоде снегопада»

Москвичей предупредили о новых снегопадах Фото: Евгения ГУСЕВА

После нескольких солнечных дней в Москву скоро вновь вернутся снегопады. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Метеоролог добавила, что в столицу идет теплый атмосферный фронт, который принесет много осадков.

«К сожалению, такая солнечная, хоть и морозная погода продержится недолго. Мы ожидаем, что небольшой снежок начнется уже завтра во второй половине дня, когда к нам подойдет теплый атмосферный фронт, и мы вступим в период снегопада», — цитирует Позднякову RT.

По прогнозам синоптиков, снег с разной интенсивностью будет идти в столице все праздники, вплоть до 24 февраля. Ожидается, что за это время в городе выпадет до четверти месячной нормы осадков.

В центре погоды «Фобос» добавили, что снежная погода в праздники будет и в Подмосковье. А к 23 февраля теплый фронт начнет отступать, и в регион вновь вернутся морозы.

«Будет погода с мужским характером — со снегом, метелью, ветром», - цитирует ведущего сотрудника центра Евгения Тишковца интернет-издание «Подмосковье сегодня».