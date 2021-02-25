Снегоуборочная машина попала в аварию в аэропорту Внуково Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В аэропорту Внуково снегоуборочная машина попала в аварию. Водитель автомобиля врезался в перекрытия и получил травмы.

Источник телеканала «360» сообщил, что, авария произошла 25 февраля на территории воздушной гавани.

О каких именно перекрытиях идет речь, пока не сообщается. Но известно, что мужчина после аварии сам вызвал скорую помощь.

Пострадавший жаловался на боль в животе и голове, а также говорил, что чувствует себя очень плохо.

В пресс-службе аэропорта пока не стали комментировать происшествие.

Минувшей ночью в Москве и Московской области выпало от двух до десяти сантиметров снега. С учетом потепления на дорогах стало опасно. Автомобилистов предупреждают о гололеде и плохой видимости.

В регионе туман, на юге - мокрый снег, который местами может перейти в ледяной дождь. В связи с этим автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает "Подмосковье сегодня".