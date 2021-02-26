Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в неизменном виде

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин предложил остановить дискуссию об установке памятника на Лубянке и оставить площадь в том виде, в каком она есть. По мнению мэра столицы, спор о том, кто достоин монумента в центре столицы, лучше временно завершить. Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

- Некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим в четверг на «Активном гражданине» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский, - написал Сергей Собянин. - Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.

Мэр столицы подчеркнул, что голосование на «Активном гражданине» было действительно народным, и оно должно было определить кандидатуру, чей памятник достоин занять место на Лубянской площади. Однако в ходе опроса мнения москвичей разделились примерно поровну. Продолжение голосования может расколоть общество и привести к противостоянию сторонников разных точек зрения.

- После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо, - отметил мэр Москвы. - Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.

Сергей Собянин поблагодарил москвичей, уже принявших участие в голосовании и активно включившихся в дискуссию, и попросил их согласиться с таким решением.

- По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение, - отметил Собянин.

Голосование по поводу установки монумента на Лубянской площади на платформе «Активный гражданин» началось 25 февраля. Москвичи выбирали между Феликсом Дзержинским, чей памятник был демонтирован с Лубянки в 90-х годах, и Александром Невским, чье 800-летие россияне отмечают в 2021 году.

С предложением вернуть памятник Дзержинскому на его историческое место на Лубянке выступили известные писатели и блогеры. Открытое обращение к правительству Москвы подписали Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов. Вернуть монумент главного чекиста СССР на Лубянку потребовали и представители общественной организации «Офицеры России». Общественная палата Москвы, обсудив все предложения, не стала ограничивать список исторических кандидатур, достойных памятника на Лубянке, одним Дзержинским, и предложила устроить голосование на портале «Активный гражданин».

Напомним, открытие памятника Дзержинскому состоялось 20 декабря 1958 года. Монумент простоял на Лубянке до 1991 года, когда после неудачной попытки переворота ГКЧП толпа протестующих попыталась свалить памятник с постамента. Чтобы предотвратить его повреждение, депутаты Моссовета приняли решение демонтировать монумент с помощью крана и отправить на хранение в «Музеон».