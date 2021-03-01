Мужчина продавал на «Авито» наркотики, замаскировав их под конопляный чай Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Торговлю конопляным чаем на «Авито» предприимчивый продавец наладил недавно. Мужчина рассудил, что популярная платформа самый подходящий инструмент, чтобы предлагать необычный товар.

Чтобы у покупателей не было сомнений, продавец заверил, что продукция прошла проверку в Роспотребнадзоре и имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Среди достоинств чая значилось, что он расслабляет, активирует защитные силы организма, избавляет от боли, чувства тревоги и депрессии.

Чудо-средство не могло не заинтересовать сотрудников полиции. Стражи порядка связались с продавцом и вскоре стало понятно, что напиток не что иное, как наркотик каннабис.

На пункте выдачи товара интернет-магазина в Домодедове и со складов в Подольске изъяли 1017 пачек с «Конопляным чаем». Общий вес товара составил порядка 15 килограммов.

По словам источника телеканала «360», 20 февраля удалось выйти на след продавца и задержать его. Им оказался житель Тувы.

Теперь предпринимателю придется отвечать за свое преступление, его ждет серьезное наказание за сбыт наркотиков.

На сервисе часто появляются примечательные объявления. Не так давно мужчина пытался продать два советских средних танкаТ-34-85 1945 года. сообщает ОТР.