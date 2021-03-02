Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Промышленное производство в столице выросло на 7,9 процента»

В январе рост промышленного производства в Москве составил 7,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7 процента, - сказал заместитель мэра. - Наиболее заметно - в три раза - выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе».

По его словам, существенный рост отмечен в производстве электронных и оптических изделий – в 2,8 раза. В частности, в 3,4 раза увеличился выпуск микроскопов, дифракционных аппаратов, и других инструментов для проведения лабораторных анализов. А производство медицинского оборудования и приборов, используемых для облучения, реабилитации и диагностирования, выросло вдвое.

Помимо этого, продолжается рост производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и др. В целом сегмент увеличился в 2,7 раза.

«По итогам января в 2,1 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Рост обеспечен преимущественно за счет лекарственных препаратов, выпуск которых увеличился на 71,7 процента. Также в 2,1 раза увеличился объем производства бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5% процента – выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона».

По данным столичных властей, временный перевод москвичей на удаленную работу и учебу, а также связанное с этим увеличение интернет-траффика и нагрузки на сети подстегнули рост объемов выпуска электрического оборудования на 41,5%. А выпуск одной из ключевых категорий – электрических проводников – вырос в 4,7 раза.