Полиция задержала мужчину с амфитамином в Подмосковье

Полиция задержала наркодилера в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину с партией амфитамина. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка заподозрили жителя Лосино-Петровского в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

Задержанным оказался 31-летний ранее судимый мужчина. У него в машине и дома были найдены наркотики общим весом более 790 граммов. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В автомобиле задержанного и по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, пластиковые и стеклянные колбы, пакет с фольгой, противогаз и четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проведенная экспертиза подтвердила, что найденное вещество действительно амфитамин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю. Сам задержанный находится под стражей.