В Москве школьница обвинила в насилии одноклассника, спрыгнувшего с 17 этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная история, которая произошла в доме на улице Тамбовская, 3/13 в районе Орехово-Борисово Южное в Москве, обрастает новыми подробностями.

Восьмиклассница обвинила выпрыгнувшего в окно одноклассника в насилии. Девушка написала заявление на пострадавшего приятеля после того, как их застал дедушка школьницы.

Все случилось 3 марта, подростки возвращались со школы и в подъезде на пару нахлынула страсть. Поцелуи зашли слишком далеко, за интимным занятием пару застали взрослые.

Дедушка школьницы запер парня в комнате в квартире и вызвал полицию. Видимо, опасаясь проблем, школьник выпрыгнул в окно.

Сейчас девушка утверждает, что приятель душил ее и принуждал к сексу. Но при этом молодые люди давно состоят в отношениях.

Источник телеканала «360» сообщил, что у молодого человека после падения диагностированы многочисленные переломы и проблемы с легкими.

Очевидцы рассказали сайту kp.ru, что падение парня смягчили деревья. Он зацепился за ветки и рухнул в сугроб.

- Приехала реанимация через несколько минут. Погрузили парнишку на носилки и с собой забрали. Успел заметить, что он черноволосый, смуглый — в общем не русский, - рассказал очевидец.

Ранее еще одна страшная история случилась в Новой Москве. Женщина выпрыгнула из окна многоэтажки в попытке спастись от пожара.

В квартире в этот момент также находились двое детей, одному из которых не было и пяти лет. По предварительным данным, малыши отравились угарным газом, сообщает Пятый канал.