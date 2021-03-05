Собянин: С 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют

C 8 марта режим самоизоляции для пожилых москвичей станет рекомендательным, а социальные карты будут разблокированы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на сайте мэра Москвы. По словам главы города, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице улучшается.

- Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что большая часть ограничений в Москве уже снята. Вновь в обычном режиме заработали музеи, театры, кинотеатры, концертные залы и заведения общепита - кафе и рестораны. Все больше москвичей пользуются общественным транспортом.

- Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты, - написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник особо обратился к пожилым москвичам и попросил их воздерживаться от поездок и не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости.

- Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек, - подчеркнул мэр Москвы. - Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя.

Мэр столицы отметил, что никаких проблем в московских поликлиниках с вакцинацией нет, записаться на прививку могут все желающие. «Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье», - написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических исследований однофазной вакцины «Спутник Лайт». В отличие от применяющейся сейчас вакцины «Спутник V» однофазная вакцина вводится за один раз и не требует инъекции второго компонента.

- В международных клинических исследованиях примут участие добровольцы из России и Арабских Эмиратов, всего 6 тысяч человек – по 3 тысячи из каждой страны. Российская часть испытаний пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в исследованиях могут все желающие, главное условие – возраст старше 18 лет и отсутствие прививки от Covid-19, - сообщил Собянин.

Сергей Собянин также рассказал, что московские ученые продолжат исследования вакцины «Спутник V». Одно из главных направлений их работы – изучение устойчивости иммунитета человека после вакцинации. В исследовании примут участие две тысячи москвичей.

- Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от Covid-19, - рассказал столичный градоначальник.