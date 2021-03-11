Полиция задержала еще двух подозреваемых в убийстве москвича в Красногорске

Полиция задержала еще двух подозреваемых в убийстве мужчины в Красногорске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали еще двух мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве москвича в Красногорске. Об это этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. В ведомстве добавили, что в настоящее время оба молодых человека находятся под арестом.

Напомним, по данным следствия, 4 марта злоумышленники похитили москвича на улице Маршала Тухачевского, применив насилие и электрошокер. Затем пострадавшего вывезли в Красногорск и там убили, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Позже следователям удалось выяснить, что заказчиком убийства был бывший тесть жертвы. Полиции удалось задержать мужчину и еще двух его соучастников, передает РИАМО.

Сообщалось, что мужчина заказал убийство зятя из-за того, что мужчина и дочь заказчика никак не могли после развода договориться о разделе имущества и воспитании детей.

В настоящее время следствие продолжается. Все задержанные находятся под стражей.