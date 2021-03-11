Москвичка, избитая «разведчиком», написала заявление в полицию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодая москвичка обратилась в полицию с жалобой на своего знакомого. 27-летний молодой человек жестоко избил ее, нанеся серьезные травмы.

ЧП случилось 8 марта. Праздничный день пара проводила вместе. В какой-то момент вспыхнула ссора. Что именно стало причиной конфликта и почему молодой человек набросился на свою спутницу – не ясно.

По словам пострадавшей – парень приревновал ее, а потом стал агрессивным. Сказалось и выпитое спиртное.

Сначала нанес несколько ударов по лицу девушки железной ложкой, а потом ударил головой о стену. В итоге у нее многочисленные синяки, сотрясение головного мозга и поврежден нос.

В тот же день москвичка обратилась в травмпункт и зафиксировала побои.

Как объяснила пострадавшая телеканалу «360», она опасается, что обидчик может воспользоваться своими связями, чтобы избежать наказания. По словам девушки, молодой человек служит в разведке.

Она решила придать ситуацию огласке и написала заявление в полицию, предоставив все документы, подтверждающие полученные травмы.