Бетономешалка упала на два легковых автомобиля в Подмосковье

В подмосковной аварии погиб один человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Раменском округе Московской области бетономешалка столкнулась с двумя легковыми машинами. Авария произошла на дороге «Малая бетонка» (трасса А107). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:45 на «Малой бетонке» водитель бетономешалки не справился с управлением и упал на два легковых автомобиля», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Отмечается, что в результате происшествия водитель бетономешалки погиб. Водители двух других машин получили травмы и ранения разной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне в центре Москвы произошла массовая авария с участием автомобиля актера Владимира Долинского. В момент происшествия за рулем находилась его супруга, актриса Наталья Волкова. Позже она сообщила, что с ней все в порядке, машину немного задели сзади, передает телеканал «360».