Троллейбусы, подаренные Москвой, ездят теперь по дорогам Хабаровска

Благодаря договоренности между Михаилом Дегтяревым и Сергеем Собяниным Хабаровский край сэкономил почти полмиллиарда рублей. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске вышли на городские маршруты подаренные Москвой троллейбусы: 15 марта - пять машин, еще 15 приедут в краевую столицу к концу апреля. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, первым прокатился в новом транспорте и остался доволен.

Машины повышенной комфортности были предоставлены Хабаровску в пользование по договоренности главы Хабаровского края с мэром Москвы.

- Общественный транспорт - то, что касается почти всех горожан. Иногда с ним бывают проблемы, которые не может решить местная власть из-за дефицита бюджета, - говорит Михаил Дегтярев. - Краевая власть стремится помочь муниципалитету.

Благодаря договоренности сторон край сэкономил на обновлении парка почти полмиллиарда рублей. Мэрия оплатила лишь доставку машин в город.

Новые троллейбусы модернизированные, имеют откидную аппарель для маломобильных людей, удобный салон, за счет тиристорно-импульсной системы управления потребляют меньше энергии. Хабаровский троллейбусный парк благодаря московскому подарку обновится на 60-70%.