Краснокнижные попугаи Дракулы появились в Московском зоопарке

Краснокнижные попугаи Дракулы. Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке появились редчайшие краснокнижные орлиные попугаи, которые из-за яркого красно-черного оперения получили название птицы-Дракулы.

В дикой природе эти экзотические птицы проживают только в Новой Гвинее. Этот вид находится на грани исчезновения, поэтому попугаи занесены в Международную красную книгу.

В столичном зоопарке появились сразу две особи Дракул. Самец и самка прибыли в Москву из города Шахты Ростовской области. После переезда птицы прошли месячный карантин, а теперь находятся в вольере, где с ними могут познакомиться посетители, передает РИАМО.

Как отмечают сотрудники зоопарка, попугаи оказались очень дружелюбными. В зоосаду их поместили в павильон «Дом птиц».

Орлиные попугаи родом из Папуа — Новой Гвинеи и Западной Новой Гвинеи (Индонезия). Как правило, они живут в тропических лесах в горной местности или у подножия гор. В стаю обычно входит около 20 птиц. Сейчас во всем мире насчитывается всего около 20 тысяч пар этих редких пернатых, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.