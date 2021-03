BY (BABA YAGA) признан брендом года

BY признан брендом года. Фото предоставлено пресс-службой BY.

Самая известная сказочная героиня BABA YAGA получила премию в числе успешных женщин России на ежегодной премии Woman Award 2021. Она катается на гироступе, ведет блог, поет, снимается в кино и путешествует по всему миру. Бабушка также активно пропагандирует свободу творчества и выступает за сохранение культурного наследия русского народа; логичное продолжение ее активности - скульптуры BABA YAGA в России, Дубае, Майами и Лондоне!

После получения награды бабуля дала интервью, в котором призналась, что никогда не завидовала, но соперничала с генеральным директором группы телеканалов MUSICBOX Натальей Палиновой: «Успешные и уверенные в себе женщины никогда не будут завидовать». Старушка пообещала Наталье научить ее беречь нервную систему и дать вторую метлу.

На церемонии присутствовала очаровательная «Миссис Россия 2018» Анна Телегина, которая поздравила маленьких артистов и подарила им подарки.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

BABA YAGA своим примером показывает, как важно дарить добро, так что в этот вечер она не только принимала награду, но и сама раздавала подарки! Практичные и стильные мобильные аксессуары от брендов BY и FORZA получили актрисы, блогеры, юристы, бизнес-вумен: Катя Гордон, Катя Лель, Ольга Спирина, «Вирус», «Инфинити», миллионники Kristy the one, Helen Yes и другие.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Всем умницам и красавицам бабушка пожелала, чтобы жизнь была как можно больше похожа на добрую сказку. И модные мобильные аксессуары BY и FORZA в этой сказке уж точно придутся «ко двору»!