Полиция задержала домработницу за кражу 1 млн рублей

Полиция задержала подозреваемую Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в краже одного миллиона рублей и своего работодателя. Подозреваемой оказалась 24-летняя уроженка Средней Азии, работающая в Раменском горокруге домработницей.

В полицию обратилась сама работодатель – 44-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что после уборки дома у нее пропали наличные деньги.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния установлена и задержана 24-летняя уроженка одной из республик Средней Азии», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

Задержанная созналась, что время от времени воровала деньги у хозяйки из комода. Часть денег женщина потратила на ювелирные украшения, а остальные отправила родственникам на родину.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».