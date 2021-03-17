Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «В экономику Москвы привлекут почти 25 миллиардов рублей инвестиций»

Cоглашение подписано с АО «Р-Фарм» о выпуске вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

В столице подписано три соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Все они заключены между Российской Федерацией, Москвой и компаниями-инвесторами. Самостоятельно Москва сможет пользоваться этим инструментом поддержки бизнеса с апреля 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 25 миллиардов рублей, - сказал заммэра. - На региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с 2 апреля текущего года. В рамках данных соглашений инвесторам также будет гарантирована государственная поддержка в течение всего срока их действия».

Соглашения предусматривают сохранение ключевых налогов, условий землепользования и градостроительства, действовавших на момент его заключения, на все время реализации инвестиционного проекта.

Первое соглашение заключено с ООО «Р-Опра». В нем оговариваются условия создания в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического предприятия. В этот проект планируется привлечь 8,6 миллиарда рублей.

Второе соглашение подписано с АО «Р-Фарм» о выпуске вакцины «Спутник V». При этом планируемый объем инвестиций составит 8,4 миллиарда рублей. Третье соглашение подписали с ГК «Медси» на создание многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте. В проект планируют инвестировать 7,83 миллиарда рублей.

Напомним, на федеральном уровне инструмент запустили в 2020 году. При этом соглашения инвесторы заключали с Российской Федерацией и ее субъектами. Минимальный размер инвестиций в проекты - в различном объеме для каждой отрасли, срок действия - от 6 до 20 лет.

В Москве соглашения будут подписываться по проектам с общим объемом инвестиций не менее 200 миллионов рублей независимо от отрасли.