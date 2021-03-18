Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололеда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей московского региона предупредили о желтом уровне погодной опасности. Из-за гололеда на дорогах стоит быть осторожными как водителям, как и пешеходам.

Зимняя погода никак не хочет сдавать свои позиции и уступать весне. Если днем случается небольшая оттепель, то в ночь столбики термометров опускаются ниже ноля. В связи с этим высок риск образования наледи.

- Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ - погода потенциально опасна, - сообщает Гидрометцентр.

Угроза будет сохраняться до вечера пятницы, 19 марта.

Предстоящие выходные будут холодными. Синоптики прогнозируют отрицательные значения: в дневные часы будет до -5, а в ночные – до - 10 градусов.

Настоящее тепло в столичный регион придет только через месяц или полтора. К середине или концу апреля столбики термометров будут показывать +15…+18 градусов, сообщает телеканал "360".